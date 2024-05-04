الفيضانات تضرب شمال العراق.. مراسلة القاهرة الإخبارية ترصد آخر المستجدات

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الفيضانات تضرب شمال العراق، مؤكدة أن المنطقة تعاني من شلل كامل في الشوارع والطرقات.

وأشارت "التميمي" إلى أن بسبب الفيضانات الغير مسبوقة، التي ضربت مدينة السلمانية شمال شرق البلاد، راح ضحيتها 4 أشخاص، وعدد من المصابين.

ونوهت بأن هناك عددا كبيرا من الإصابات والانهيار للمنازل والمدارس، حيث توقفت حركة التعليم بسبب الأمطار والسيول، بالإضافة إلى تعطل عدد كبير من المصالح الحكومية.

وتابعت أن الهلال الاحمر العراقي قضى أكثر من 12 ساعة من زجل إنقاذ القرى والبلدات التي تضررت من السيول والأمطار، حيث تم انتشال 4 جثث راحوا ضحية الفيضانات.