السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل "مجزرة" جديدة بطولكرم

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إنه سقط 6 شهداء بطولكرم، بسبب إطلاق وابل من الرصاص وعدد من الطلقات المدفعية لمنزل بمنطقة "دير الغصون".

وأشارت إلى أن المنزل كان مكتظًا بعدد من الفلسطينيين، مضيفة أن تحت الأنقاض عددًا كبيرًا من سكان هذا المنزل، فلم تتضح الصورة حتى الآن من قِبل التقرير الرسمي الفلسطيني.

وأضاف أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي ساهمت في هدم عدد من المنازل المجاورة للمنزل المحاصر فيه عدد من الشباب الفلسطيني، مؤكدة أن الكثير منهم لم يعرف هويتهم.

وتابعت أن الاحتلال الإسرائيلي، أكد في بيان رسمي أن من ضمن المحاصرين في المنزل، شابين كانا سببًا في عدد من عمليات الطعن والقتل الفترة الماضية.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية طولكرم الفلسطينيين دير الغصون

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