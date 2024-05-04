السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل نرى “العدل الدولية" أو "الجنائية" تعاقب إسرائيل قريبًا؟.. أستاذ قانون دولى يجيب

الدكتور مجيد بودن
الدكتور مجيد بودن

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية كل قراراتها نافذة ومُلزمة وبالتالي الفارق بين المحكمتين أن محكمة العدل الدولية تختص في القضايا بين الدول، ولا تنظر فيما يخص الأشخاص ولكن تأخذ بعين الاعتبار ما يفعله الأشخاص وتنسبه إلى الدولة.

وأضاف "بودن"، عبر مداخلة لبرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، المذاع على قناة 

"القاهرة الإخبارية"، أن محكمة العدل الدولية تهتم بأفعال الدولة وليست أفعال الأشخاص، على عكس الجنائية الدولية التي تختص بتصرفات أشخاص.

ونوه بأن محكمة العدل الدولة مختصة بكل جرائم الحرب التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وكل أجهزتها بما فيها القضاء الإسرائيلي والبرلمان والحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى الجيش، فكلها هي أدوات وأجهزة للدولة الإسرائيلية.

وتابع أن الدولة الإسرائيلية مسئولة عن ذلك، والمحاكمة تكون على أساس تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن قرارات العدل يجب أن تطبق بكل قواعدها.

العدل الدولية إسرائيل عن قرب مع أمل الحناوي أمل الحناوي القاهرة الإخبارية محكمة العدل

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: غارة للاحتلال تستهدف أرضًا زراعية بمدينة رفح الفلسطينية

التهديد الإسرائيلى للجنائية الدولية وحالة القلق المسيطرة على تل أبيب.. باحثة تُحلل الموقف

بشير جبر: غارات وقصف إسرائيلى على رفح الفلسطينية وقطاع غزة

وزير العدل الفلسطينى السابق: القرار محاسبة قادة تل أبيب سيصدر قريبًا

مراسلة القاهرة الإخبارية: الشارع الإسرائيلى ينتفض ضد نتنياهو ويطالب بالإطاحة

شكرى: لم ولن نقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة

عائلات المحتجزين: نتنياهو يفضل التحالف مع بن غفير وسموتريتش على حساب أبنائنا

الأمن القومى الإسرائيلى: اتخذنا قرارا بشن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

هل يشكل اتحاد القبائل العربية خطرًا على الأمن القومى المصرى؟.. قصواء الخلالى تصدم المتربصين (فيديو)

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

أندريه زكى: قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط يصدر خلال وقت قريب.. ولن نناقش سيامة المرأة قسًا قبل عام 2026

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب