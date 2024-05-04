هل نرى “العدل الدولية" أو "الجنائية" تعاقب إسرائيل قريبًا؟.. أستاذ قانون دولى يجيب

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية كل قراراتها نافذة ومُلزمة وبالتالي الفارق بين المحكمتين أن محكمة العدل الدولية تختص في القضايا بين الدول، ولا تنظر فيما يخص الأشخاص ولكن تأخذ بعين الاعتبار ما يفعله الأشخاص وتنسبه إلى الدولة.

وأضاف "بودن"، عبر مداخلة لبرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، المذاع على قناة

"القاهرة الإخبارية"، أن محكمة العدل الدولية تهتم بأفعال الدولة وليست أفعال الأشخاص، على عكس الجنائية الدولية التي تختص بتصرفات أشخاص.

ونوه بأن محكمة العدل الدولة مختصة بكل جرائم الحرب التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وكل أجهزتها بما فيها القضاء الإسرائيلي والبرلمان والحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى الجيش، فكلها هي أدوات وأجهزة للدولة الإسرائيلية.

وتابع أن الدولة الإسرائيلية مسئولة عن ذلك، والمحاكمة تكون على أساس تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن قرارات العدل يجب أن تطبق بكل قواعدها.