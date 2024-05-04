السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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شكرى: لم ولن نقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة

سامح شكري
سامح شكري

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد وزير الخارجية، أن اتساع رقعة الصراع الراهن في البحر الأحمر والمنطقة خير دليل على أن المسلك الإسرائيلي الرافض للسلام سيجر المنطقة بأكملها لتهديدات غير مسبوقة، ولم ولن نقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية.

وأضاف أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات إلى غزة، ولا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

شكرى وزير الخارجية المصري سامح شكري سامح شكري القاهرة الإخبارية التهجير القسرى

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