الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أثناء نومهم.. مصرع شقيقين وإصابة الأب إثر حريق فى منزل بكفر شكر

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق هائل شب داخل منزل مكون من خمسة طوابق بقرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخر تم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصى، لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

تفاصيل الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق هائل داخل منزل بناحية قرية أسنيت بمدينة كفر شكر وتم سقوط جثث ومصابين نتيجة الحريق الهائل.

 

الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وقام بإبلاغ الجهات المعنية بضرورة فصل خط الغاز، وكذلك مرفق الكهرباء وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

 

نتيجة المعاينة الأولية

 وتبين من المعاينة الأولية وتحريات المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر نشوب الحريق فى الطابق الثاني داخل عقار مكون من 5 طوابق اشتعلت فيه النيران أثناء نومهم بقرية أسنيت وتسبب الحربق فى مصرع شقيقين السيد. أ. س، محمد. أ. س وإصابة أشرف. أ.  س والد المتوفين وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى ونقل الجثث إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم. 

 وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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