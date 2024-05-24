الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شخصين وإصابة آخر فى حريق هائل داخل منزل بكفر شكر

صوره من الحريق
صوره من الحريق

شب حريق هائل داخل منزل مكون من أربعة أدوار، بقرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخر، تم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل منزل بناحية قرية أسنيت بمدينة كفر شكر وتم سقوط ضحايا ومصابين.

 فصل الغاز والكهرباء

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وقام بابلاغ الجهات المعنية بضرورة فصل خط الغاز وكذلك مرفق الكهرباء.

 الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

 وتبين من الفحص والتحري نشوب الحريق فى عقار مكون من 4 طوابق اشتعلت فيه النيران، وتسبب فى مصرع شخصين وإصابة آخر وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق".

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