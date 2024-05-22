بسبب طعنة نافذة بالبطن.. استئصال طحال عامل خلال مشاجرة بالقليوبية

أصيب عامل خلال مشاجرة مع جاره بقرية العمار بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بطعنة تسببت في استئصال الطحال إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين بقرية العمار ووقوع إصابات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتبين إصابة عامل 18 عاما بطعنه نافذة على يد جارة بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استخدم المتهم فيها سلاح أبيض طعنه طعنة نافذة فى البطن وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتم استئصال الطحال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.