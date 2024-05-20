6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بشركة طنطا للزيوت فى القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق نشب في شركة طنطا للزيوت بمدينة بنها بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شركة طنطا للزيوت بمدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتبين وجود مشكلة في فلتر الزيت الخاص بالشركة بسبب حرارة الجو وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.