جامعة بنها تشارك في المؤتمر الدولي للتعليم المعاصر في العالم الإسلامي بماليزيا

شاركت جامعة بنها في فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المعاصر في العالم الإسلامي بماليزيا، وقدمت كلا من الدكتورة هبة محمد عكاشة، والدكتورة ماجدولين السيد حسنين بكلية الفنون التطبيقية، ورقة بحثية خلال فعاليات المؤتمر تحت عنوان "دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتصميم الصناعي للروبوتات لابتكار نموذج أولي يستخدم في تصميم وطباعة المنسوجات".



وأوضحت الدراسة كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتصميم الصناعي للروبوتات لأتمتة تصميم وطباعة المنسوجات باستخدام الشاشة الحريرية لتحقيق أتمتة طباعة المنسوجات والاستدامة وتحسين وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وكذلك الحد من البصمة الكربونية لصناعة طباعة المنسوجات والمخلفات والفواقد بكافة أنواعها التي تمثل جزء كبير من التلوث والاستهلاك من (المياه والطاقة والمال والجهد) الذي يحدث خلال عملية التصنيع، والعيوب التى تحدث في مراحل الطباعة بدءًا من تصميم المنسوجات.



واهتمت الدراسة بتحليل بعض اتجاهات التقنيات الجديدة وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدى والروبوتات في العالم، والتي يمكن استخدامها والاستفادة من إمكانياتها في صناعة تصميم وطباعة المنسوجات، وإحداث فرق كبير في زيادة كفاءة الإنتاج، ودراسة التأثير في التصميم وبيانات علم اللون والمجموعات اللونية وتصميمات الطباعة المخصصة (المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفرد) وتطوير التقنيات والمنتجات المبتكرة.

كما استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وفد من وكالة الفضاء المصرية وذلك على هامش الندوة التعريفية التي نظمتها الجامعة عن المنح المقدمة من الوكالة وذلك في إطار حرص الجامعة نشر الوعي بالمنح والمشاريع الدولية التي تقدمها الجهات الدولية المعروفة.



وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن المنح المقدمة لطلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من وكالة الفضاء المصرية تأتي انطلاقًا من اهتمام الوكالة ببناء مجموعات بحثية من المتخصصين بالجامعات المصرية ولنشر وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكوين فرق بحثية متخصصة في بناء وتطوير تلك التكنولوجيات.



وأعرب "الجيزاوي" عن ترحيبه بوفد وكالة الفضاء المصرية، منوهًا عن أهمية المنح الدراسية المقدمة للطلاب والباحثين، مشيدًا بالعلاقة الإستراتيجية والتعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية فى مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية، مؤكدا أن جامعة بنها تتطلع إلى مزيد من التعاون والانجازات مع الوكالة التي تساهم في خدمة المشروعات القومية للدولة.