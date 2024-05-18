السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز

تأجيل محاكمة قاتلة زوجها بسلاح ناري إلى الثالث من يونيو المقبل بالقليوبية

جريدة الدستور

 قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن تأجيل محاكمة ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها باستخدام سلاح ناري "فرد روسي"، وأطلقت عيار ناري برأسه ادي إلي وفاته بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل.
 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36287 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3205 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمة "نورا ع م"، 24 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية المنية دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنها في يوم 5 / 1 / 2023 بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلت المجني عليه بخيت أحمد بخيت جمعة زوجها، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدت لذلك الغرض سلاحًا ناريًا "فرد روسي"، محل الاتهام تالي الوصف، وما أن ظفرت به حتى أطلقت صوبه عيارًا ناريًا من السلاح الناري أنف البيان، قاصدة من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح، أن المتهمة أحرزت بغير ترخيص سلاحًا ناريًا فرد روسي" كما أحرزت ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا لها بحيازته أو إحرازه.

وكشفت تحريات المباحث أنه على إثر خلافات زوجية فيما بين المتهمة وزوجها المجني عليه المتوفي إلى رحمة مولاه، حيث أنه كان دائم التعدي عليها بالضرب وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما وقيامهما بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب وحال ذلك قامت المتهمة بالتقاط سلاح ناري "فرد روسي" والغير مرخص والذي كان مذخرًا مسبقًا بمعرفة المجني عليه بقصد الدفاع قامت المتهمة بتهديده به وأثناء ذلك خرجت منه طلقة حية والتي أحدثت إصابة المجني عليه والتي نتج عنها وفاته 

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