السجن المؤبد لـ عاطلين بتهمة قتل ربة منزل خنقًا فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لعاطلين لاتهامهم بقتل ربة منزل بعد الاعتداء عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" وأدوات "عصا ومفك"، وخنقها بحبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31992 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة بمديرية أمن القليوبية والمقيدة برقم 2424 لسنة 2023 كلي شمال بنها بمحافظة القليوبية أن المتهمين أحمد س س عاطل، و"جمعة أ ح"عاطل لأنهما في يوم 26 / 1 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية قتلا وأخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته المجنى عليها مجهولة الأسم وتدعى (سمر دربكة) عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة بين المتهمين والمجنى عليها سالفة الذكر تناوبوا الإعتداء عليها ضربًا بسلاح أبيض سكين وأداتي إعتداء عصى ومفك بسائر جسدها، ثم والى المتهم الأول اعتدائه عليها بأن قام بخنقها بأداة اعتداء حبل " بنية إزهاق روحها، فأحدثوا إصابتها التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وإمعانا منهم في التنكيل بجسد المجنى عليها قاموا بحلق شعرها وإلقاء مادة حارقة "حمض هيدروكلوريك" على جسدها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح، إلى محكمة جنايات بنها أن المتهمين حازا وأحرزا وأخر إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا (سكين) أدوات اعتداء (عصى، مفك، حبل حمض هيدروكلوريك) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وأصدرت المحكمة حكمها فى حق المتهمين.