وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية اليوم السبت 18 مايو الجاري، فعاليات تدريبات المشروع القومى للموهبة الحركية والذى يتم تنفيذه بنادى سيتى كلوب بنها بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة والمشرف العام على المشروع بالقليوبية وعددا من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية على الجهاز الفنى والادارى بضرورة تكرار تنفيذ الاختبارات والمقاييس للأطفال لمتابعة مدى تقدم المستوى الفنى والعمل على تطوير عناصر اللياقة البدنية والمهارية وفقا للبرنامج الفنى المعد من قبل اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف الصبرط فى تصريحات صحفية إلى أن مشروع الموهبة الحركية يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باعتبار المشروع نواه للانتقاء المبكر لإعداد بطل اوليمبى فى الالعاب الرياضية المختلفة.

ولفت إلى أن مشروع الموهبة الحركية بالقليوبية ينفذ بمشاركة 100 طفل والذين تم اختيارهم بعد اجتياز الاختبارات البدنية والطبية تحت إشراف اللجنة الأولمبية بوزارة الشباب والرياضة مؤكدا أنه تبدأ المرحلة السنية للمشروع من مواليد ١ يوليو ٢٠١٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦، وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى هى مرحلة "التهيئة الحركية" والثانية مرحلة "التأسيس للنشاط التخصصى"، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.

وأوضح وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية أنه تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيمًا للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.