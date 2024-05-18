مصرع شاب سقط من علو إثر تناول جرعة مخدرات زائدة بالقليوبية

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من علو بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، عقب تناوله جرعة مخدرات تسببت في اختلال توازنه، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية للتحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهليته وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بمصرع شاب إثر سقوطه من علو.

وكشفت التحريات بقيادة النقيب محمد ياسين والنقيب عمرو رضوان معاونى رئيس المباحث، أن الشاب سقط إثر اختلال توازنه من علو، كما تبين أن الشاب كان متعاطيا لجرعة مخدرة، أثرت على عدم إدراكه لما يفعله.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.