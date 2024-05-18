محافظ القليوبية يتفقد سير امتحانات الإعدادية العامة والأزهرية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس: "الشهيد مدحت طلعت" الإعدادية، و"الأمل للمكفوفين والصم والبكم" بمدينة بنها، بالإضافة إلى مدرسة السفاينة الإعدادية.

كما تفقد المحافظ امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعهد الأزهري للبنين، والمعهد الأزهري للبنات بمدينة بنها؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوافر مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

وتابع المحافظ أداء الطلاب لامتحانات مادة اللغة العربية والخط والإملاء، مشددًا خلال جولته التفقدية باللجان، على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وقال محافظ القليوبية، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

ووجَّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإزالة المخلفات والاهتمام بالنظافة في محيط المدارس والتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمراجعة نظافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها.

"100 مليون شجرة" بالمدارس

كما تفقد المحافظ المساحات الخضراء داخل المدارس والأشجار المُثمرة ضمن مبادرة "١٠٠ مليون شجرة"، موجهًا بالاهتمام بتلك الزراعات باعتبارها متنفسا وذلك في إطار التحول للأخضر وتوفير بيئة صحية ملائمة، فيما حرص الهجان على المرور على العيادات الصحية بالمدارس والتأكُد من وجود زائرة صحية بجميع المدارس تحسبًا لحدوث أي طارئ.

وأضافت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الثاني يبلغ (111750) طالبًا، موزعين على (440) لجنة، وعدد (1670) طالبًا وطالبة للإعدادية المهنية موزعين على (9) لجان، وعدد (1) لجنة لـ (7) طلاب مكفوفين وعدد (5) لجان لعدد (50) لطلاب الصم وضعاف السمع وذلك على مستوى ١٢ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية، مضيفة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأضاف الشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات (12530) موزعين على 131 لجنة عامة منها ٩٠ لجنة للمرحلة الابتدائية، وعدد الطلاب بها ٦٧٨٠ تلميذًا وتلميذة، وعدد لجان المرحلة الإعدادية ٤١ لجنة إعدادية، وعدد الطلاب بها ٥٧٥٠ طالبًا وطالبة بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.