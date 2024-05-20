وكيل تعليم القليوبية ترد على تداول امتحان اللغة الإنجليزية عبر التليجرام

نشرت جروب الغش "شاومينج" في مادة الإنجليزي بمحافظة القليوبية، صورًا لامتحان مادة اللغة الإنجليزية التي يؤديها طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الإثنين، في القليوبية، وتداول بعض المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي ورقة الامتحان.

ونشرت جروب" شاومينج" نموذج الإجابات، عبر التليجرام، حيث يسعى "شاومينج" دائمًا إلى تحقيق شهرة كبيرة وثقة للطلاب قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي لا يمكن تسريبها بسبب الرقابة الشديدة عليها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أن الورقة المتداولة لم يتم التحقق منها لمعرفة ما إذا كانت هي نفس الورقة الامتحانية من عدم.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لفحص الامتحان للتأكد من الورقة المزعومة وفتح تحقيق عاجل لمعرفة من المتسبب في نشر الورقة وتداولها واتخاذ الإجراءات قانونية رادعة لعدم التكرار وعدم تعكير صفو الامتحانات وعدم التأثير على جهد ومستوى طلاب الشهادة الإعدادية.



ومن ناحية أخرى، استبعدت الدكتورة سماح محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية 5 رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومسؤولي أمن في 5 لجان سير للشهادة الإعدادية لامتحانات آخر العام 2024/2023 في إطار ضبط سير أعمال امتحانات الشهاده الإعدادية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم إحالة 6 طلاب إلى الشؤون القانونية لاتخاذ القرار المناسب؛ لحيازتهم الهاتف المحمول.



فيما ناشدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الجميع بالالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات حفاظًا على استقرار الامتحانات وعدم حدوث ما يعكر صفوها.