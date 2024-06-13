الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب "اضطراب ما بعد الصدمة ".. جيش الاحتلال يعترف بانتحار جندي احتياط

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتم الاعتراف بجندي الاحتياط الذي كان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وانتحر، على أنه "جندي سقط أثناء القتال (في غزة)" وسيتم دفنه عسكريا تلبية لطلب عائلته.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تقرر "بعد مراجعة موسعة أجراها رئيس مديرية شؤون الموظفين في إسرائيل، أن إليران مزراحي (الجندي المنتحر)، توفي في أثناء خدمته الاحتياطية الفعلية".

وأعربت قيادة الجيش الإسرائيلي عن تعازيها للعائلة: "إننا نشاطر عائلة مزراحي حزنها وسنواصل مرافقتهم".

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم الأحد، يشير الجيش الإسرائيلي إلى أن حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر (إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة، بلغت 650 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

وتستمر الاشتباكات في غزة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي المتوغل في القطاع، حيث أسفرت هذه الحرب عن 37202 قتيلين و84932 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، في القطاع، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن في وقت سابق أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى 3 قادة من حركة "حماس"، وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف.

كما أصدرت محكمة العدل الدولية سابقا، قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

 

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