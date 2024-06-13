متطوعات فى حملة تنظيف الشواطئ: ننشر ثقافة التوعية بالحفاظ على البيئة

اجتمع 60 شاب وفتاة من أعمار مختلفة، الأربعاء، في عمل إيجابي على أحد شواطئ الإسكندرية، في مبادرة لتنظيف الشاطئ من المخلفات البلاستيكية المختلفة حفاظًا على البيئة البحرية، تزامنًا مع اليوم العالمي للبيئة.

ورصدت "الدستور"، أراء عدد من طالبات المدارس المشاركين في حملة تنظيف شاطئ سيد درويش بالإسكندرية وهدف المبادرة ومدى استفادتهن.



وقالت شهد علي طالبة بالصف الثالث الثانوي، إنها حرصت على المشاركة في حملة تنظيف شاطئ الأنفوشي، لما له من تأثير كبير في الحفاظ على نظافة البيئة، والتوعية بمخاطر المخلفات البلاستيكية، والتي يمكن أن يعاد تدويرها مرة أخرى.

الطالبات المشاركات في تنظيف شاطئ سيد درويش

تعاون لنظافة مدينتا والحفاظ عليها

وأضافت لـ" الدستور"، أن تواجد الطلاب من مختلف الأعمار في حملة نظافة الشاطئ له عدة أهداف منها التعاون لنظافة مدينتا، ورسالة توعية لرواد الشاطئ والجمهور الذي يشاهدنا خلال حملة النظافة پأنه يجب على كل فرد أن يقدم ما يستطيع للحافظ على بلدنا ونظافتها والبيئة البحرية.

وأوضحت أنها تحمست جدًا عند الإعلان عن الحملة، خاصة أن التعاون بين المحافظة وقنصلية فرنسا، والتي تنظم العديد من فعاليات للحفاظ على مدينتنا الإسكندرية.

الطالبات المشاركات في تنظيف شاطئ سيد درويش

تعاون بين المشاركين بهدف نظافة البيئة

وتابعت كنزي محمد احدى المشاركات في حملة نظافة الشاطئ، أن الفعالية بدأت في العاشرة صباحًا بهدف تنظيف شاطئ سيد درويش بالانفوشي من المخلفات البلاستيكية، بمشاركة عدد كبير من الطلبة والطالبات بالمدارس المختلفة.

وأضافت لـ" الدستور"، أن في البداية لم يكن يظهر أن الشاطئ يوجد به مخلفات بلاستيكية، ولكن تم توجيهنا للبحث بشكل أدق، لنجد العديد من المخلفات بين أكواب وملاعق وأكياس، وزجاجات سواء عبوات كاملة أو قطع منها، مشيرة إلى أن كل مجموعة من 4 أو 5 أفراد جمعت في أجولة المخلفات، وهو ما جعل هناك تعاون كبير بيننا.

تجربة مفيدة وممتعة

وأشارت أنجلينا رامز بالصف الثاني الثانوي، إلى أنها سعيدة بالمشاركة في اليوم التفاعلي لتنظيف الشاطئ، مشيرة إلى أنها لأول مرة تشارك في فعالية لتنظيف الشواطئ، والتي تعد تجربة مفيدة وممتعة.

ولفتت إلى أن الاهتمام بالبيئة المحيطة بنا والحفاظ عليها، شيئ هام جدا، خاصة البيئة البحرية التي تتأثر بالمخلفات البلاستيكية، والتي هذ الهدف من حملة اليوم من خلال تجميعها والتوعية بخطورتها على البحار، فضلا عن إعادة تدويرها مرة أخرى للاستفادة منها.

الطالبات المشاركات في تنظيف شاطئ سيد درويش

الجدير بالذكر، أن حملة تنظيف الشاطئ، أقيمت ضمن فعاليات مشروع "الاقتصاد الدائري: من الشاطئ إلى المختبر"، والذي تنظم قنصلية فرنسا والمعهد الفرنسي بالإسكندرية تحت إدارة قنصل عام فرنسا، لينا بلان، ويشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي في مصر ودعم كل من محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، وبمشاركة طلاب المدارس الثانوية من الشبكتين الناطقة بالفرنسية والناطقة بالإنجليزية والطلاب من شباب المعهد الفرنسي.