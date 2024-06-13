نقل رئيس قطاعات الشئون التجارية بكهرباء جنوب القاهرة

أصدر جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارًا بنقل المحاسب هاني الجندي، الذي كان يشغل رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لدرجة مستشار بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

كان رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أصدر قرارًا بنقل حامد مصطفى، رئيس قطاعات شبكات القاهرة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لشغل منصب رئيس قطاعات التشغيل والتحكم بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

كما أصدر قرارًا آخر تضمن تكليف عزة محمد عبده، رئيس قطاع المشتريات والمخازن بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بمنصب القيام بأعمال رئيس قطاعات الشئون الفنية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع القاهرة.

كما تم تكليف مصطفى الأفندي، رئيس قطاع شبكات الحلمية القيام بأعمال رئيس قطاعات شبكات القاهرة بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

كان رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أصدر قرارًا، مساء الثلاثاء، برحيل مدحت فودة، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وتعيين طارق عبد الشافي، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بدلًا منه.

كما أصدر دسوقى قرارًا بتعيين بهجت إبراهيم، نائب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء للشبكات رئيسًا لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خلفًا للمهندس طارق عبد الشافي.

وانفردت "الدستور" بكواليس تغيير مدحت فودة من خلال مصادر بوزارة الكهرباء كشفت انتهاء عمل اللجنة المُشكّلة من 12 عضوًا من الشركة القابضة لكهرباء مصر في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمراقبة وتقييم وضع الفَقد الفني والتجاري بجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعد تقديم نتائج الأعمال في مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 /2025.

وأشارت إلى أن نتائج الأعمال عن العام المالي 2023 /2024 كانت مخيّبة للآمال في ظل احتلال شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المركز الأول في متأخرات الفقد الفني والتجاري، حيث بلغت نسبة الفقد في التحصيلات 27.5%.