السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة تسعى لتوفير 42% من الكهرباء عن طريق مصادر متجددة بحلول 2030

الكهرباء
الكهرباء

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، تقريرا من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

وأوضح وزير الكهرباء أن الإعلان يتضمن دعوة المستثمرين الرغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء خمسة مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات وبيع طاقة المنتجة لمستهلكين جدد.

في هذا السياق، قال المهندس إيهاب اسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة في توفير الطاقة الكهربائية، استراتيجية تبنتها الحكومة، من أجل تحويل 42% من الكهرباء إلى مصادر متجددة في عام 2030.

وأشار "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc"، والمُذاعة على فضائية "دي إم سي"، إلى أن القطاع الخاص قادر على إنشاء محطة الكهرباء وبيع لمستهلكين تابعين له بشكل رئيسي، وهو ما يفتح السوق ويعطي تنافسية أكبر ويفتح السوق لأسعار تنافسية، وهو ما يحتاجه ويريده المستهلك النهائي للكهرباء، وفقًا لما جاء في قانون 203 لسنة 2014.

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