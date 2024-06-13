الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة" تنفى.. أول رد على قطع الأشجار بحديقة حيوان الجيزة

جريدة الدستور

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في ضوء ما تداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول تقطيع الأشجار في حديقة الحيوان.

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لجنة من المختصين بالوزارة بالانتقال للحديقة والمعاينة على الطبيعة، وأكدت اللجنة عدم صحة الأخبار المتداولة جملة وتفصيلا، وأن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي لأحد الأوناش الذي يقوم بتهذيب الأشجار وليس تقطيعها، وذلك للحفاظ عليها من التلف لصيانتها وتهذيبها وتجميل شكلها.

من جانبها أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه جار عملية تهذيب وتقليم حديقتي الحيوان والأورمان منذ 6 أشهر ومرفق صور لما قبل وبعد التهذيب، مشيرا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يؤكد دائما ضرورة الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة وكل من له طابع أثري وتراثي في حديقتي الحيوان والأورمان وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في العقود المبرمبة بين وزارة الزراعة وتحالف تطوير الحديقتين والذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات. 

وطالب المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة كل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة، كما يهيب التواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

الزراعة تنفي قطع الاشجار بحديقة الحيوان وتؤكد الصور للونش يقوم بتهذيب

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