الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

بمشاركة 9 كليات.. رئيس جامعة بنها يتفقد فعاليات القوافل المتكاملة بقليوب

بمشاركة 9 كليات:
بمشاركة 9 كليات: رئيس جامعة بنها يتفقد فعاليات القوافل

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات القوافل المتكاملة التى نظمتها جامعة بنها بمركز شباب قرية قلما بمركز قليوب وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة لخدمة أهالى قرى محافظة القليوبية 

 وشملت جولة رئيس جامعة بنها ومرافقيه فعاليات القوافل، والتى شملت قوافل طبية بشرية، وثقافية وإرشاد صحى وإرشاد زراعي ورصد الملوثات البيئية بالإضافة إلى القافلة البيطرية.

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأكد رئيس جامعة بنها أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل المتكاملة يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،  مشيرا إلي أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فحسب  بل يمتد دورها بالسعي دائما إلي توجيه إمكاناتها وكوادرها لخدمة المجتمع المحيط. 
من جانبه قال الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها إن القوافل المتكاملة شارك فيها أساتذة متخصصين من كليات الطب البشري والتمريض والطب البيطرى والزراعة والعلوم والتربية والآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية وذلك لتنظيم ندوات توعوية وارشادية في التخصصات المختلفة.

وأضاف "فودة" أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات المختلفة، وتم الكشف وصرف العلاج مجانا على الحالات، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كما شارك فى القافلة البيطرية عدد من الأطباء البيطريين بالمستشفى البيطرى التعليمى بالكلية بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد من الحالات البيطرية المتنوعة.

شارك فى القافلة الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتورة نهاد البرقي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نرمين عدلي وكيلة كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ايهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني شحته وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

ناصر الجيزاوى القوافل المتكاملة جامعة بنها قرية قلما قوافل بيطرية

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