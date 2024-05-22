الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "تعليم القليوبية": التحقيق في واقعة تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لورقة امتحان مادة الجبر والإحصاء الذى يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأربعاء في محافظة القليوبية، وذلك بعد مرور نصف ساعة تقريبا من دخول الطلاب.

 

ونشرت جروبات الغش صورا زعموا أنها ورقة امتحان الجبر والإحصاء كما قاموا بنشر نموذج للإجابة معها وذلك بعد مرور وقت بسيط من بدء امتحان المادة اليوم بلجان الامتحانات بالمحافظة.

 

وأكدت الدكتورة سماح إبراهيم وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن الورقة المتداولة لم يتم التحقق منها لمعرفة عما إذا كانت هى نفس الورقة الامتحانية من عدمه، مشيرة أنه تم تشكيل لجنة لفحص الامتحان للتأكد من الورقة وفتح تحقيق عاجل لمعرفة المتسبب فى نشر الورقة وتداولها واتخاذ الإجراءات قانونية رادعة.

 


ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين حيث يبلغ عدد الطلاب 111750 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة عامة منهم 9 لجان خاصة بطلاب الإعدادية المهنية بها 1672 طالبا وطالبة الامتحان، ولجنة واحدة للمكفوفين بها 7 طلاب، و4 لجان للصم وضعاف السمع، بهم 50 طالب وطالبة.

 

كما أصدرت سماح محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، قرارا بإحالة رئيس لجنة إلى الشئون القانونية داخل ديوان المديرية وذلك لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي وإحالة 3 طلاب إلى الشئون القانونية بديوان المديرية  لمخالفتهم القواعد والقرارات المنظمة لسير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادتي الهندسة والدين. 

 

كما شملت القرارات إحالة طالبة إلى الشئون القانونية وذلك لحيازتها الهاتف المحمول داخل اللجنة تورطها في واقعة تداول الامتحان اليوم بعد دخول الطلاب للجان.

 

وأهابت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بالجميع بالالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

تعليم القليوبية امتحان الجبر الشهادة الاعدادية تسريب الامتحانات محافظة القليوبية

مواد متعلقة

"مستجدات قانون التصالح" فى ندوة تعريفية بالقليوبية

بمشاركة 9 كليات.. رئيس جامعة بنها يتفقد فعاليات القوافل المتكاملة بقليوب

وكيل "تعليم القليوبية": التحقيق فى واقعة تداول إمتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية

فوز 13 مشروع تخرج بجامعة بنها بتمويل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بشركة طنطا للزيوت فى القليوبية

محافظ القليوبية يبحث تسهيلات ملفات التصالح وإرسالها إلى المراكز التكنولوجية

سقوط 3 عاطلين أثناء سرقة فيلا بالقليوبية

رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"

الأكثر قراءة

عاجل| 3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين رسميا اعتبارا من 28 مايو

اليوم.. أولى جلسات نظر طعن "سفاح الإسماعيلية" على إعدامه

4 دول أوروبية تستعد للاعتراف الرسمى بدولة فلسطين رغم تهديدات إسرائيل.. عاجل

أسعار الأضاحي في مصر 2024.. شوف الخرفان والماعز والعجول بكام اليوم

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

صور

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

فريق عمل مسلسل "صدفة" فى ضيافة "الدستور"

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

محطة تل أبيب

المزيد

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة

229 يومًا للعدوان.. الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية