وكيل "تعليم القليوبية": التحقيق في واقعة تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لورقة امتحان مادة الجبر والإحصاء الذى يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأربعاء في محافظة القليوبية، وذلك بعد مرور نصف ساعة تقريبا من دخول الطلاب.

ونشرت جروبات الغش صورا زعموا أنها ورقة امتحان الجبر والإحصاء كما قاموا بنشر نموذج للإجابة معها وذلك بعد مرور وقت بسيط من بدء امتحان المادة اليوم بلجان الامتحانات بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة سماح إبراهيم وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن الورقة المتداولة لم يتم التحقق منها لمعرفة عما إذا كانت هى نفس الورقة الامتحانية من عدمه، مشيرة أنه تم تشكيل لجنة لفحص الامتحان للتأكد من الورقة وفتح تحقيق عاجل لمعرفة المتسبب فى نشر الورقة وتداولها واتخاذ الإجراءات قانونية رادعة.



ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين حيث يبلغ عدد الطلاب 111750 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة عامة منهم 9 لجان خاصة بطلاب الإعدادية المهنية بها 1672 طالبا وطالبة الامتحان، ولجنة واحدة للمكفوفين بها 7 طلاب، و4 لجان للصم وضعاف السمع، بهم 50 طالب وطالبة.

كما أصدرت سماح محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، قرارا بإحالة رئيس لجنة إلى الشئون القانونية داخل ديوان المديرية وذلك لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي وإحالة 3 طلاب إلى الشئون القانونية بديوان المديرية لمخالفتهم القواعد والقرارات المنظمة لسير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادتي الهندسة والدين.

كما شملت القرارات إحالة طالبة إلى الشئون القانونية وذلك لحيازتها الهاتف المحمول داخل اللجنة تورطها في واقعة تداول الامتحان اليوم بعد دخول الطلاب للجان.

وأهابت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بالجميع بالالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.