الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرفة شركات السياحة تستعين بفتوى دار الإفتاء لعدم مبيت الحجاج بمشعر منى

الحجاج
الحجاج

أعلنت غرفة شركة السياحة أنه نظرًا لمحدودية المساحة المخصصة للحجاج بمشعر منى وتفاديًا لحدوث أي إزدحام بمخيمات الحجاج، بالإضافة إلى التيسير على الحجاج في قضاء المناسك، طالبت الشركات المنظمة للحج هذا العام والتى يصل عددها إلى 1298 شركة، بتوعية الحجاج التابعين لها يعدم ضرورة وحتمية المبيت يمنى، والأخذ بالفتاوى الصادرة في هذا الشأن. 

واستعانت الغرفة بفتوى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والتى جاءت نصها ردا على أحد الأسئلة على موقع دار الاقتاء المصرية: “أن المبيت بمنًى مشروعٌ في حال السعة وتوفُّر المكان للمبيت إذا ناسب ذلك حال الحاج وقدرته، فإنْ ترك الحاجُّ المبيت بها لعذرٍ راجعٍ إليه مِن مرضٍ أو مشقةٍ، رُخِّص له بتركه بلا فدية ولا حرج”.

وسيتوجه الحجاج إلى مشعر منى مع أول أيام التشريق وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك لرمى الجمرة الكبرى ويستمر رمى الجمرات طوال الثلاث أيام.

وأوضحت بعثة غرفة شركات السياحة الموجودة بالأراضى السعودية أنه تم تقسيم حجاج السياحة وعددهم يصل إلى أكثر من 25 ألف حاج على 9 مخيمات  بمشعر منى منها 4 للحجاج للمستوى الاقتصادي طيران، و2 للحجاج المستوى البري و3 مخيمات للحجاج مستوى الـ 5 نجوم.

وفى ذات السياق كشفت مصادر لـ"الدستور" أن مشعر منى يشهد هذا العام زحاما شديدا نظرا لمحدودية المساحات المتاحة لكل حاج وتصل بالكاد إلى 67 سم فقط، كما أن هناك أعداد كبيرة من الحجاج غيرب النظامين - أى ليس لديهم تصريح للحج - قد دخلوا هذا الموسم وهؤلاء ليس لهم أى مخيمات بمشعر منى كما أن أعداد الحجاج هذا العام يصل إلى نحو 3 ملايين، فى حين أن المملكة تستقبل سنويا نحو المليونى حاج، وأن هذه الزيادة قد أثرت بالسلب على حجم المساحات بمشعر منى وخاصة أن صعيد منى مساحته ليس كبيرة.

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