مصرع ربة منزل بثلاث طعنات بسكين على يد زوجها فى القليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها على يد شقيقها حيث طعنها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال بعد أن أخبره زوجها بسوء سلوكها فعقد العزم على الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله فطعنها بسكين أودى بحياتها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية بمصرع ربة منزل بالسكين على يد شقيقها داخل منزله بدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتبين من تحريات المباحث الأولية مصرع ربة منزل متزوجة ولديها أطفال على يد شقيقها والذي علم من زوجها بسوء سلوكها، فقرر الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله بثلاث طعنات أودت بحياتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.