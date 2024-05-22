الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب بطعنة نافذة فى القلب بسبب مبلغ مالى بالقليوبية

مصرع شاب - ارشيفية
مصرع شاب - ارشيفية

 شهدت قرية بلتان التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية مصرع شاب على يد آخر خلال مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي حيث طعنه المتهم طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته في الحال جرى نقل الجثة إلى مستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين بقرية بلتان بدائرة المركز ومصرع أحدهما بطعنة نافذة في القلب. 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتبين مصرع شاب على يد آخر إثر مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي وقام على أثرها بطعنه بسلاح أبيض طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.

عقب تقنيين الإجراءات تم القبض على المتهم والتحفظ على أداة الجريمة وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

طعنة نافذة امن القليوبية مصرع شاب مدينة طوخ خلافات مالية

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