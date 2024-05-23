الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس كفر شكر يتابع أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

رئيس كفر شكر يتابع
رئيس كفر شكر يتابع دفع الأعمال بالمشروعات

تفقد محمد غنيم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، الأعمال الإنشائية بكل محطات الصرف الصحي بالمركز والمدينة بهدف دفع الأعمال ومتابعة تنفيذ الأعمال وحل المشكلات وإزالة المعوقات لسرعة إنهاء المشروعات فى المواعيد المحددة لخدمة وراحة المواطنين بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمتابعة المشروعات الخدمية والمرافق وتقديم كافة سبل الدعم. 

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه فور تولي المنصب تم وضع شاملة  لمتابعة جميع المشروعات الخدمية بكافة القطاعات داخل المركز والمدينة من خلال جولات تفقدية مستمرة وبشكل منتظم من أجل دفع الأعمال ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال بمواقع المحطات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة وحل أي معوقات أو مشكلات طارئة لسرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق والعمل على راحة المواطنين في شتى المجالات.

وأضاف غنيم، لـ"الدستور" أنه تلاحظ خلال الجولة التفقدية بالوحدة المحلية بالشقر على كافة مشروعات الصرف الصحي بقرى الشقر وجود بعض السلبيات تتمثل فى بيارات مفتوحة وبالواعات بدون تغطية  تسمح بسقوط أشخاص وحدوث كارثة. 

ولفت إلى أنه تم توجيه المسؤولين عن محطات الصرف الصحي بالقرى، بأهمية تغطية بالوعات الصرف الصحي والبيارات المفتوحة بالمواقع وخاصة المتواجدة داخل الكتلة السكنية حفاظًا على حياة المواطنين من أي مخاطر مرتقبة. 

وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أن الدولة أنجزت عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمليارات الجنيهات في جميع قرى المركز والمدينة منها ما تم الانتهاء منه وتشغيله فعليًا ومنها ما هو جارٍ تنفيذه وإنهاء الأعمال تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق للمواطنين في شتى المجالات.

محافظ القليوبية محطات الصرف الصحي كفر شكر تنفيذ الاعمال متابعة المشروعات

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