الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

محافظ القليوبية يضبط 4 سيارات نقل بمقطورة تلقى المخلفات بأرض زراعية

محافظ القليوبية يضبط
محافظ القليوبية يضبط 4 سيارات نقل بمقطورة

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية استمرت لما بعد منتصف الليل لمتابعة انتظام منظومة النظافة بمدن قليوب والخصوص والخانكة وشوارع حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة؛ لضبط أي سيارات تلقي مخلفات وردش مباني على الطريق الدائري والمناطق المحيطة به.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع المخلفات بالطرق العامة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة والمخلفات التي تلقى على الطرق الرئيسية، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، وحرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للمخلفات. 

ووجّه المحافظ برفع المخلفات بمنزل ومطلع منطقة أم بيومي، أسفل الطريق الدائري بمدينة قليوب، مرورا بمحور العصار، موجها باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من جانبي الطريق للحفاظ على المظهر الحضاري للطريق، مشيرا إلى أنه تم ضبط سيارة نقل بمقطورة تلقي مخلفات ردش مباني على جانبي الطريق الدائري.

وفي حي شرق تابع المحافظ أعمال نظافة ورفع المخلفات بجانبي الطريق وعلى ترعة الإسماعيلية، موجها بأهمية استمرار العمل على مدار الـ24 ساعة عبر 3 ورديات للانتهاء من رفع جميع التراكمات على جانبي الطريق. 

كما وجّه "الهجان" بضبط 3 سيارات نقل بمقطورة أثناء إلقاء مخلفات الهدم على أرض زراعية بمنطقة العقد 16 بالقلج بمركز ومدينة الخانكة، ووجّه على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة. 

وناشد محافظ القليوبية المقاولين وأصحاب سيارات النقل بعدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة، والتأكيد من نقلها للمدافن العمومية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، موجها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تقوم بإلقاء المخلفات على جانبى الطرق العامة والسريعة.

محافظ القليوبية رفع المخلفات منظومة النظافة مخلفات البناء جولة تفقدية

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