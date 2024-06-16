الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط يستقبل قيادات جميع القطاعات للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

تقديم تهاني عيد الأضحي
تقديم تهاني عيد الأضحي المبارك

استقبل اللواء عصام سع، محافظ أسيوط، المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك من أبناء المحافظة وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي الأحزاب السياسية والحركات الشبابية والمجلس القومي للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والشخصيات العامة وعدد من ورؤساء المراكز والمدن، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة والحب والمودة بحلول العيد أعاده الله على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

استقبل المحافظ عددًا من أساقفة ومطارنة وقساوسة مراكز أسيوط

وعبر محافظ أسيوط عن سعادته لاستقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك، مقدمًا الشكر لكافة القيادات والمهنئين بالعيد لحضورهم ومشاركتهم الاحتفال بالعيد، مقدمًا التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي أسيوط خاصة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على مصرنا الغالية الخير والرخاء والنماء ويحفظها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية على جهودهم واستعدادتهم للعيد، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والأمن لأبناء أسيوط للاستمتاع بإجازة عيد الاضحى المبارك. 

جدير بالذكر أنه كان في استقبال المحافظ والمهنئين بعيد الأضحى المبارك شباب أمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط والذين حرصوا على تقديم الورود والشيكولاتة للمهنئين، بالإضافة إلى مشاركة شباب حزب الشعب الجمهورى بتوزيع الورود على الحضور، وشباب حزب حماة الوطن ومراكز شباب مصر وشباب يدير شباب وحملة بشبابها وشباب الكيانات الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، كما تم عرض بعض الفقرات الغنائية للتخت الشرقي لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني.

كان محافظ أسيوط قد بعث ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والوزراء، بهذه المناسبة، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الغالية الخير والرخاء وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عيد الأضحى المبارك القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الاسلامي والمسيحي

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