الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد سير الامتحانات بالكليات

رئيس جامعة بنها الأهلية
رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد سير الامتحانات بكليات الجامعة

أجرى الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة يرافقه الدكتور سليمان مصطفى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى، وذلك نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، مشيرًا أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لسير انتظام الامتحانات بالجامعة.

واطمأن "سوسة"، خلال جولته، على الالتزام بالتعليمات وضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان من حيث توفير كافة سبل الراحة للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

وخلال الجولة حرص "سوسة" على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات يواجهونها أثناء عقد الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

كما نظمت جامعة بنها الأهلية ورشة عمل عن "الأمن السيبراني بهدف رفع كفاءة ومهارات طلاب كلية "علوم الحاسب" بالجامعة بشأن مختلف التقنيات الحديثة في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات كما تضمنت الورشة جوانب تطبيقية وعملية.

تناولت الندوة محاور مختلفة منها أهمية الأمن السيبراني، والتوعية بأخطر التهديدات، وكسر كلمة المرور، والتشفير وغيرها من الموضوعات.


وخلال الندوة، حرص الدكتور أحمد طه مدير برامج كلية علوم الحاسب بالجامعة على تقديم كلمة للطلاب للتعريف بمختلف البرامج الدراسية بالكلية وكيفية اختيار البرنامج الدراسي الأنسب.

من جانبه، أكد الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، أن الأمن السبيراني أصبح أمرًا حيويًا في ظل تطور التكنولوجيا واعتمادنا المتزايد على الأنظمة الرقمية في حياتنا اليومية وفي جميع المجالات، مشيرًا إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن السبيراني نظرًا للهجمات الإلكترونية والاختراقات السيبرانية وتهديدهم المستمر لأمان المؤسسات والأفراد.

جامعة بنها الأهلية جولة تفقدية سير الامتحانات جمال سوسة كليات الجامعة

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