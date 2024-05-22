الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هربا من حرارة الجو.. مصرع شاب فى مياه نهر النيل بكفر شكر

مصرع شاب في مياه
مصرع شاب في مياه نهر النيل - ارشيفية

لقي شاب مصرعه غرقا داخل مياه نهر النيل أمام محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر بمحافظة القليوبية أثناء الاستحمام هربا من حرارة  الجو، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا من الأهالى يفيد غرق شاب يدعى "أحمد. أ. ف" 16 سنة مقيم بالمنشأة الصغرى بكفر شكر وذالك أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل بالمنشأة الكبرى. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بالقليوبية للبحث عن الجثمان وسرعة انتشاله من مياه نهر النيل. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

مصرع شاب غرق شاب مياه نهر النيل محافظة القليوبية شرطة كفر شكر

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