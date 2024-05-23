الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين 6 سيارات بمدينة العبور

مصرع سيدة وإصابة
مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرون إثر حادث تصادم وقع بين “أتوبيس” و5 سيارات أخرى أثناء وقوفهم على جانب الطريق بخط 10 بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين والمتوفاة إلى المستشفى وتحفظت على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء نبيل سليمو مدير أمن القليوبيةو إخطارًا من العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام أتوبيس ميني باص بعدد من السيارات على جانب طريق خط 10 وعامود كهرباء. 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس ميني باص بـ5 سيارات في أثناء وجودها على جانب الطريق بخط 10 بمدينة العبور، كما اصطدم بعامود كهرباء بسبب اختلال عجلة القيادة بيده.

وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل تدعى "نانسي ع"  30 سنة وإصابة 5 أشخاص أخرين تم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

 تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع سيدة حادث تصادم اصطدام أتوبيس مدينة العبور امن القليوبية

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