بكام سعر الدولار اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى 16-6-2024 بالتعاملات المسائية

ارتفع البحث عن سعر الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك، على محركات جوجل خلال الساعات الماضية حيث شهد استقرارًا خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر

خلال التعاملات المسائية، شهد سعر الدولار اليوم الأحد استقرارًا في البنوك المصرية ليسجل نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأحد في البنوك المصرية

ويقدم "الدستور" آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.63 للبيع و47.77 للشراء.



سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 16 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 16 يونيو 2024 شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية، مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار اليوم الاحد الموافق 16 يونيو 2024 استقرارًا في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل الدولار اليوم الاحد الموافق 16 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الدولار نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو 51.14 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع.