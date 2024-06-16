الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك، استقرارًا خلال منتصف التعاملات وفقًا لاخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 

خلال منتصف التعاملات، شهد سعر الدولار اليوم الأحد استقرارًا في البنوك المصرية ليسجل نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأحد في البنوك المصرية 

ويقدم "الدستور" آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.63 للبيع و47.77 للشراء.

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سعر الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 يونيو 2024

سعر الدولار في البنك الأهلي 

استقر سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 16 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 16 يونيو 2024 شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

خلال منتصف التعاملات سجل الدولار اليوم الاحد الموافق 16 يونيو 2024 استقرارًا في بنك مصر مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 16 يونيو 2024

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل الدولار اليوم الاحد الموافق 16 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 16 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي: 

سجل سعر الدولار نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو 51.14 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع.

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