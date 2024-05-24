الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعي وجوي لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

غزة
غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 231 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل  العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الأخيرة استهداف منازل وتجمعات المواطنين

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الأخيرة استهداف منازل وتجمعات المواطنين جنوب ووسط وشمال القطاع، مع استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء أخرى من شمال غزة، مرتكبة مجازر مروعة بحق المواطنين الأبرياء.

 

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ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35800 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9  مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 91 شهيدًا و21 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 35800 شهداء أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و80200 مصابًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

 

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عاجل.. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلى لمبنى سكنى بمدينة غزة

 

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • استشهاد 10 مواطنين وأصابة آخرين جراء قصف شقة سكنية لعائلة الأيوبي وسط حي الدرج بمدينة غزة.
  • اندلاع حريق ضخم مع استمرار الغارات على مخيم جباليا شمال القطاع.
  • إطلاق نار المدفعية بكثافة على الأحياء الجنوبية لمدينة غزة.
  • توقف المحول الوحيد الذي يزود مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة بالكهرباء بسبب نفاذ الوقود.
  • شن غارات جوية ونار المدفعية على منطقة مسجد علي وشارع 8 جنوب مدينة غزة.
  • شن سلسلة غارات على طول ساحل مدينة غزة.
  • إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف على عدة مناطق وسط مدينة رفح جنوب القطاع.
  • شهيدين وعدد من الإصابات جراء قصف منزلا لعائلة المصري في الشيخ رضوان بمدينة غزة.
  • شن قصف مدفعي عنيف على مخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب القطاع.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 231 من العدوان غزة شهداء جرحى مدينة غزة

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