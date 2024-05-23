مدينة إنلجيزية تعمل على حظر الهواتف الذكية للأطفال دون 14 عاما

تحاول مدينة سانت ألبانز في هيرتفوردشاير، أن تصبح أول مدينة في المملكة المتحدة خالية من الهواتف الذكية لجميع الأطفال دون سن 14 عامًا، حيث دشنت المدينة حملة بالخصوص لاقت قبولًا كبيرًا لدى أولياء الأمور.

ويمتلك 91% من الأطفال في المملكة المتحدة هاتفًا ذكيًا عندما يبلغون 11 عامًا، و44% عندما يبلغون التاسعة من العمر، لكن المخاوف تتزايد بشأن السلامة عبر الإنترنت وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للأطفال، وفقًا لأبحاث Ofcom.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الخميس، فإن الحملة التي ترعاها مؤسسة الطفولة الخالية من الهواتف الذكية، اجتذبت على تطبيق واتساب 100 ألف مؤيد في غضون أشهر من انطلاقها.

واجتمع مديرو المدارس في أكثر من 30 مدرسة تمهيدية في جميع أنحاء سانت ألبانز معًا لصياغة رسالة مشتركة لإرسالها إلى العائلات، حيث أعلنوا أن مدارسهم خالية من الهواتف الذكية وحثوا الآباء على تأخير إعطاء أطفالهم هواتف ذكية حتى السنة التاسعة على الأقل من المدرسة الثانوية.

وجاء في رسالة الرؤساء: "أصبح استخدام الهواتف الذكية الآن سمة من سمات الحياة اليومية لمعظم البالغين، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، انخفض العمر الذي يحصل فيه الأطفال على أول هاتف ذكي لهم بشكل ملحوظ".

وأضافت: "نحن نعلم أنه في مدارسنا، يمتلك بعض الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم المرحلة الأولى (من الخامسة إلى السابعة) هواتف ذكية. وفي حين أن الهواتف الذكية يمكن أن تكون تقنية مفيدة جدًا للبالغين، إلا أنها يمكن أن تعرض الأطفال أيضًا لعدد من المخاطر السلبية".

وتابعت الرسالة: "نحن نشجع جميع الآباء على تأخير إعطاء الأطفال هاتفًا ذكيًا حتى يبلغوا سن 14 عامًا، واختيار بديل للهاتف النصي أو الاتصال إذا لزم الأمر".

وأضافت: “باعتبارنا مديري مدارس، فقد التزمنا بالترويج لمدارسنا باعتبارها خالية من الهواتف الذكية، نعتقد أنه يمكننا جميعًا العمل معًا في جميع أنحاء سانت ألبانز والانضمام إلى الحركة المتنامية في جميع أنحاء البلاد لتغيير العمر الطبيعي، الذي يُمنح فيه الأطفال الهواتف الذكية”.

وخرجت الرسالة يوم الإثنين وبحلول وقت الغداء أمس الأربعاء، كانت جوستين إلبورن كلود، المديرة التنفيذية لاتحاد مدارس كننجهام هيل والرئيس المشارك لاتحاد المدارس الابتدائية في سانت ألبانز، قد أجرت عدة مقابلات إعلامية، ومن المقرر إجراء المزيد منها يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، تتدفق الاستفسارات من أولياء الأمور وقادة المدارس في هيرتفوردشاير وخارجها، لمعرفة المزيد عن حملة خالية من الهواتف الذكية.

سيكون للحملة تأثير الدومينو في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة

وتعقيبًا على استجابة أولياء الأمور، قالت ديزي جرينويل أحد نشطاء الحملة: "إن موجة الدعم التي شهدناها كانت مذهلة تمامًا، نحن سعداء للغاية ونعتقد أن الناس سيشعرون بالجرأة ليحذوا حذوهم، وسيكون لذلك تأثير الدومينو".

وقبل سانت ألبانز، كان حدث Greystones في أيرلندا العام الماضي، حيث اجتمع الآباء معًا ليخبروا أطفالهم بشكل جماعي أنهم لا يستطيعون الحصول على هاتف ذكي حتى المدرسة الثانوية، وتعتقد جرينويل أن الآخرين سيتخذون الآن خطوات مماثلة.