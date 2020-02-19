رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

إدمان الهواتف الذكية يشبه تأثير المخدرات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:42 م
إدمان الهواتف الذكية
إدمان الهواتف الذكية
وكالات
طباعة
توصلت دراسة حديثة إلى أن إدمان الهواتف الذكية، يغير شكل الدماغ البشري وحجمه بطريقة مماثلة لمدمني المخدرات.

وكشفت الصور التي التقطت بواسطة ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي، أن أدمغة الأشخاص الذين يعانون من إدمان الهاتف الذكي (SPA)، لديهم حجم أقل من المادة الرمادية في بعض الأجزاء الرئيسية من الدماغ.

وأظهرت الصور انخفاضا في نشاط أدمغة مدمني الهواتف الذكية، مقارنة بغير المدمنين، كما وقع تسجيل أنماط واتجاهات مماثلة للمادة الرمادية المتضائلة في مدمني المخدرات.

وفحص الباحثون الألمان 48 مشاركا، باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، بينهم 22 مدمنا على الهاتف الذكي، و26 من غير المدمنين.

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة Addictive Behaviors:مقارنة بالضوابط، أظهر الأفراد المصابون بإدمان الهاتف الذكي حجما أقل من المادة الرمادية في الفص الجزيري الأيسر، والخط الصدغي السفلي، والقشرة المجاورة للحصين.

وتناقصت المادة الرمادية في واحدة من هذه المناطق، وهي الفص الجزيري، والتي كانت مرتبطة سابقا بإدمان المخدرات.

ويضيف الفريق: أن هذا هو أول دليل مادي على وجود صلة بين استخدام الهاتف الذكي والتعديلات الجسدية على الدماغ.

وكتب مؤلفو الدراسة من جامعة هايدلبرغ: نظرا لاستخدامها على نطاق واسع، وشعبيتها المتزايدة، تتساءل الدراسة الحالية عن ضرر الهواتف الذكية، على الأقل لدى الأفراد الذين هم أكثر عرضة لخطر تطوير سلوكيات مدمنة متعلقة بالهواتف الذكية.

ويُعد إدمان الهواتف الذكية مصدر قلق متزايد بين العلماء والمهنيين الطبيين، حيث يقضي الأطفال وقتا أطول وأكثر في تصفح الهواتف.

ووجد تقرير نشر مؤخرا، أن معظم الأطفال (53%)، يمتلكون هاتفا محمولا بعمر سبع سنوات، وأشار التقرير الذي استند إلى دراسة استقصائية شملت 2167 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاما في المملكة المتحدة، إلى أنه بحلول سن 11 عاما، أصبح لدى تسعة من كل 10 أطفال أجهزة هاتف خاصة بهم.

ووجد التقرير أيضا، أن 57% من الأطفال ينامون مع هواتفهم في أسرّتهم، وأن ما يقرب من طفلين من بين كل خمسة (39%) لا يستطيعان العيش من دون الهاتف.

وقال الباحثون: إن النتائج تظهر مدى قدرة الهواتف في "السيطرة على حياة الأطفال"، وحذر الباحثون في الدراسة الحديثة، من أن استخدام الهاتف في المجتمع أمر يدعو للقلق لأن آثاره الفيسيولوجية والصحية ما تزال غير مفهومة بشكل جيد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

«الصحة» تفجر مفاجأة عن تسجيلات «واتساب» الصوتية حول «كورونا»

منذ حوالي 21 ساعة

مبروك عطية: «تزوج الزانية لو تابت وحطها على دماغك»

منذ يوم

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

منذ حوالي 9 ساعات

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

الصور

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

image description

ب«عرائس الماريونت» وإطلالات مميزة.. نجوم «صندوق الدنيا» يطفون البهجة على حفل العرض الخاص

الأكثر قراءة

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

بلاغ يتهم بيكا والفاجر بصناعة محتوى جنسى وانتحال صفة مطربين

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

وكيل «الموسيقيين» يكشف عن حقيقة مخاطبة «يوتيوب» لوقف المهرجانات

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

دراسة: خمول المراهقين يزيد تعرضهم للاكتئاب

حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن

منوعات

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

السبت.. نادي الجزيرة يكرم الطبيب النفسي أحمد عكاشة

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
دبلوماسية الزائر الدولى فى ثمانين عامًا
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
المزيد

الثقافة

انطلاق المؤتمر الدولي «الموسيقى وهوية الشعوب» بجامعة حلوان.. 3 مارس

ختام البرنامج التدريبي «قياس الرأي الثقافي» بقصور الثقافة

موسيقية تُقيّم ظاهرة المهرجانات: إعادة الإنتاج الموسيقي هو الحل

العرض المسرحي «ثلاثة أحكام في واحد» ببيت ثقافة طوخ