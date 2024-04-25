الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

أعرب العديد من كبار المسئولين الإسرائيليين  عن امتنانهم للولايات المتحدة بعد أن صوت  مجلس الشيوخ على تمرير مشروع قانون المساعدات الخارجية بقيمة 95 مليار دولار، والذي يتضمن تمويلًا بمليارات الدولارات لإسرائيل.

ويخصص مشروع القانون، الذي وقعه الرئيس بايدن الأربعاء، 26 مليار دولار لإسرائيل وللمساعدات الإنسانية في غزة وأماكن أخرى. وتم إقراره بأغلبية 79 صوتًا مقابل 18، مع تغيير تسعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رأيهم للتصويت لصالح التشريع يوم الثلاثاء بعد معارضة نسخة سابقة في فبراير، حسب "نيويورك تايمز".
 

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بعد موافقة الكونجرس.. بايدن يوقع قانون الأمن القومى لدعم الحلفاء

الرئيس الإسرائيلي يشكر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج على وسائل التواصل الاجتماعي: "شكرًا لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من كلا الجانبين، على دعمكم الواسع والثابت لحزمة المساعدات لإسرائيل. معًا نقف متحدين في مواجهة أولئك الذين يهددون قيمنا المشتركة".

وشكر زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز إي شومر (ديمقراطي من نيويورك) وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي)، "لقيادتهما أغلبية ضخمة من الحزبين لدعم المساعدة الأمنية لإسرائيل".

لابيد: علاقة إسرائيل الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ركيزة لأمننا القومي

وكتب لابيد في منشور على موقع "إكس": "مع التهديدات التي نواجهها من جميع أنحاء المنطقة، فإن علاقة إسرائيل الاستراتيجية مع الولايات المتحدة هي ركيزة لأمننا القومي".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، وقبل التصويت النهائي، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أيضًا عن امتنانه لقادة مجلس الشيوخ لدعمهم الحزمة الأمنية لإسرائيل، واصفًا إياها بأنها "رسالة واضحة إلى إيران وأعدائنا المشتركين"، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن هذه الأموال "ستساعد على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الحقيقية التي تواجهها من إيران، وكذلك الجماعات الوكيلة لإيران". 

كبار مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي مجلس الشيوخ مشروع قانون المساعدات الخارجية المساعدة الأمنية لإسرائيل امتنان

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المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

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