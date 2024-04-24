الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد إقرارها من مجلس الشيوخ.. تفاصيل حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

 أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون حزمة الدعم الأمريكي بقيمة 95 مليار دولار والتي ستوفر مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بعد تمرير التشريع من قبل مجلس النواب منذ أيام.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" وعد الرئيس جو بايدن بالتوقيع على الحزمة اليوم الأربعاء.

وتتضمن حزمة المساعدات الأمريكية حوالي 61 مليار دولار لأوكرانيا وتجديد مخزون الأسلحة الأمريكية، حيث يبلغ المبلغ الإجمالي المقدم لأوكرانيا لشراء الأسلحة 13.8 مليار دولار كما ستحصل أوكرانيا على أكثر من 9 مليارات دولار من المساعدات الاقتصادية في هيئة "قروض قابلة للإعفاء".

أيضا سيقدم نحو 26 مليار دولار لدعم إسرائيل، وسيتم تخصيص حوالي 4 مليارات دولار منها لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية وتخصيص أكثر من 9 مليارات دولار من المبلغ الإجمالي للمساعدات الإنسانية في غزة وسط حرب إسرائيل على غزة.

وبحسب الوكالة تتضمن الحزمة حوالي 8 مليارات دولار لمساعدة حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة الصين، فيما سيتم تخصيص أكثر من 3.3 مليار دولار للبنية التحتية للغواصات وتطويرها، بالإضافة إلى 1.9 مليار دولار إضافية لتجديد الأسلحة الأمريكية المقدمة لتايوان والحلفاء الإقليميين الآخرين.

وتشبه مشاريع القوانين الثلاثة الأولى الحزمة التي أقرها مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام، والتي رفض رئيس مجلس النواب مايك جونسون في الأصل طرحها على مجلس النواب.

ويزيد مشروع القانون الرابع العقوبات على الأصول الروسية ويحتوي على لغة يمكن أن تؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك TikTok في الولايات المتحدة، فهو يمنح الشركة الأم الصينية ByteDance ما يقرب من تسعة أشهر لبيع TikTok، أو سيتم حظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأمريكية.

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الداعمون لحزمة المساعدات الأمريكية

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس حزمة طال انتظارها بقيمة 95 مليار دولار بدعم واسع من الحزبين بعد أن ناضل الجانبان في الكونجرس هيل لعدة أشهر لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك وفق شبكة "cnn" الأمريكية.

وكان التصويت النهائي بنسبة 79 مؤيد مقابل رفض 18 عضوا لحزمة المساعدات، فقد صوت 15 جمهوريًا مع ثلاثة ديمقراطيين ضد مشروع القانون وصوت لصالح مشروع القانون 48 ديمقراطيا و31 جمهوريا.

بايدن يوقع قانون حزم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل

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ووفق الشبكة سيذهب التشريع إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونًا، والذي قال إنه سيوقع عليه اليوم، مشيرة إلى أن إقرارهذه الحزمة يعد انتصارا كبيرا للرئيس الأمريكي والديمقراطيين في الكونجرس وزعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي دفع منذ فترة طويلة لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا.

من جهته قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خلال اقرار التشريع، "الليلة، قد يندم فلاديمير بوتين على اليوم الذي شكك فيه في التصميم الأمريكي".

من جهته أشاد بايدن بإقرار مجلس الشيوخ للتشريع في بيان مكتوب، وقال إنه سيوق شروع القانون هذا ليصبح قانونًا وسيخاطب الشعب الأمريكي بمجرد وصوله إلى مكتبه اليوم حتى تتمكن الولايات من البدء في إرسال الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

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