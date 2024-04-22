الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عزت إبراهيم: الكونجرس الأمريكي يفتح أبواب الدعم اللا محدود لإسرائيل (فيديو)

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكد الكاتب عزت إبراهيم، رئيس تحرير "الأهرام ويكلي"، أن الكونجرس الأمريكي أخذ على عاتقه مهمة دعم إسرائيل بشكل غير محدود، مشيرًا إلى أن إسرائيل حققت مكاسب استراتيجية على المدى المتوسط والطويل من خلال المواجهة الراهنة مع إيران وحزب الله.

وأوضح إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يراهن بثقة كاملة على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، معتبرًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل السلطة الأمريكية وتنصيب الرئيس الجديد في العشرين من يناير.

وأضاف أن النزاعات القضائية المتعلقة بترامب ستجد طريقها إلى الحل، وأن الدعم الذي يتلقاه من قاعدته الجمهورية سيؤدي في نهاية المطاف إلى تدخل المحكمة العليا الأمريكية لضمان تسجيله في جميع الولايات الأمريكية.

إسرائيل قيادات حزب الله حزب الله كلام فى السياسة برنامج كلام فى السياسة أحمد الطاهري إيران غزة حرب غزة إيران وإسرائيل لبنان اكسترا نيوز إسرائيل وإيران عزت إبراهيم الأهرام ويكلي الكونجرس الأمريكي نتنياهو ترامب

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

اغتصبها وقتلها.. واقعة الطفلة جانيت السودانية تشعل الجدل (تحليل بيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال