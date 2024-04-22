عزت إبراهيم: الكونجرس الأمريكي يفتح أبواب الدعم اللا محدود لإسرائيل (فيديو)

أكد الكاتب عزت إبراهيم، رئيس تحرير "الأهرام ويكلي"، أن الكونجرس الأمريكي أخذ على عاتقه مهمة دعم إسرائيل بشكل غير محدود، مشيرًا إلى أن إسرائيل حققت مكاسب استراتيجية على المدى المتوسط والطويل من خلال المواجهة الراهنة مع إيران وحزب الله.

وأوضح إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يراهن بثقة كاملة على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، معتبرًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل السلطة الأمريكية وتنصيب الرئيس الجديد في العشرين من يناير.

وأضاف أن النزاعات القضائية المتعلقة بترامب ستجد طريقها إلى الحل، وأن الدعم الذي يتلقاه من قاعدته الجمهورية سيؤدي في نهاية المطاف إلى تدخل المحكمة العليا الأمريكية لضمان تسجيله في جميع الولايات الأمريكية.