أحمد ناجى قمحة: القضية الفلسطينية هى الخاسر الأكبر من التصعيد بالمنطقة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ القضية الفلسطينية تتماهى وسط صراعات المنطقة التي تتصاعد يومًا بعد الآخر.

اتساع نطاق الحرب

وأكد “قمحة” خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة إلى تفاعلات الإقليم، فإن الخاسر فيها حتى هذه اللحظة هى القضية الفلسطينية، والرابح هو التنظيمات دون الدول الذين يتحركون بحرية ويمارسون الضغط ويفجرون الأحداث ويؤثرون على مسار التاريخ".

المناوشات الإيرانية

وتابع: "إيران مشتبكة مع الأحداث منذ اليوم الأول، والفواعل من دون الدول المرتبطة بعلاقات مع الدولة الإيرانية تتحرك بحرية على الأرض وتمارس مجموعة من العمليات، سواء تنظيم الحوثي أو الحشد شعبي أو حزب الله وباقي التنظيمات المتحالفة مع إيران".