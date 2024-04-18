أحمد الطاهري يكشف كلمة السر فى قوة "روزاليوسف"

كشف الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير "روزاليوسف" عن تفاصيل احتفال المجلة بإصدارها الـ 5000 والذي ضم نجوم الصحافة والقوى الناعمة في مصر.

وقال "الطاهري" في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم: "لما طلبت من الأستاذ عادل حمودة أن يشارك في احتفالنا بهذا العدد ويكتب مقالًا لم يتردد لحظة".

وأضاف "حمودة يقول كلمة السر في هذه المجلة أنها محافظة على نفسها، وهى مجلة صاحبة تاريخ كبير ومشرف وخاضت على مدار تاريخها معارك صحيفة شرسة ومتعددة".

وأردف "لما طلبت من إبراهيم عيسى كتابة مقال في هذا العدد لم يتردد، والإبراشي قبل مرضه كان مرحبًا جدًا بفكرة إنه يرجع ويكتب مرة أخرى في روزاليوسف".

وأكمل "روزاليوسف حاملة لواء التنوير والتثقيف والدفاع عن الوطن ومصالحه منذ 1925، وهي لا تخسر وصامدة رغم العديد من التحديات، ونسعى لتطويرها بشكل مستمر لتواكب جميع التوجهات والأفكار".