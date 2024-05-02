قتلهم على مدار 4 أيام.. التحريات تكشف تفاصيل مذبحة أسرية هزت دار السلام

حصلت " الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية فى اتهام طالب بكلية الهندسة بقتل والديه وشقيقه وصديقه في القضية المعروفة إعلاميًا ب بـ«مذبحة دار السلام».

جاء بأقوال رائد شرطة بمباحث قسم شرطة دار السلام، وعلى إثر بلاغ الشاهد الأول مفاده تغيب والده - المجني عليه الرابع، انتقل لفحصه فتبين اخر مشاهدة للمتغيب كانت برفقه المجني عليه الثالث والذي بالبحث عنه تبين غيابه أيضا فتوجه لمسكن الأخير لاستبيان الأمر فابصر المتهم خارجا حاملة حقيبة وبسؤاله عن شقيقه أنكر علمه بمكان تواجده وابان ذلك اشتم رائحة تعفن الجثامين فدلف للوقوف عن سبب تلك الرائحة أبصر جثمان المجني عليه الأول في حالة تعفن مسجى أسفل السيارة المتواجدة بالطابق الأرضي بالعقار وبمواجه المتهم بالجثمان أقر له بقيامه بإزهاق روح والده ووالدته إثر خلاف نشب بينهم، وأضاف بوضعه جثمان المتوفية أسفل الفراش بالوحدة السكنية الخاصة بها المتواجدة بالطابق الثاني فوق الأرضي، وابان صعوده رفقته للمناظرة الجثمان اشتم رائحة منبعثة من الوحدة السكنية المتواجدة بالطابق الأول بالدلوف أبصر جثمانان لرجلان مغطيان بمادة بناء الأسمنت.

وبمواجهة المتهم أقر بأن أحدهما جثمان شقيقه المجني عليه الثالث والأخر جثمان المتغيب المجني عليه الرابع وقرر بقيامه بازهاق روحهم عقب نشوب خلاف بينه وبين شقيقه، فرافق المتهم لمناظرة جثمان والدته تبين أنها مسجاه أسفل الفراش مغطاه بمادة بناء الأسمنت. وفي حالة تعفن فضبط المتهم ويتفتيش الحقيبة إحرازه عثر بداخلها على مشغولات ذهبية – حددها وكذا هواتف محمولة - وصفها.

واضاف أن تحرياته النهائية أسفرت عن صحة الواقعة من أنه وعلى اثر خلافات مالية بين المتهم والمجني عليهم الثلاثة الأول عقد المتهم العزم وبيت النية على الخلاص منهم للاستيلاء على أموالهم جميعا ولتنفيذ مخططه أسلحة نارية وبيضاء وصفها،

واوضح وأنه في مساء يوم السبت الموافق الثاني من شهر ديسمبر لعام الفين وثلاثة وعشرين ميلاديا وابان تواجد المتهم والمجني عليه الأول والثانية بمسرح الواقعة وما أن صعد المجني عليه الأول والد المتهم لمسكن الأخير لأنهاء الخلافات بينهم حتى قابلة المتهم بسلاحه الناري مسددا صوبه طلقة ناريه استقرت بجسده أسقطته ارضًا وما أن صعدت المجني عليها الثانية حتى باغتها المتهم بطلقتين صوبها أودت بحياتها واعقب ذلك بإحضار سلاح أبيض وصفه منهالًا به طعنا على والده حتى فارق الحياة، واضعًا جثمان الأول اسفل السيارة المتواجدة بمسرح الواقعة، والثانية بالوحدة السكنية بالطابق الثاني فوق الارضي اسفل الفراش خاصتها، وعقب مرور يومين تخللهم هروب المتهم من سكنه تحديدا في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق الخامس من ديسمبر لعام الفين ثلاثة وعشرون استدرج المتهم شقيقه المتوفي الى مسرح الواقعة بحيلة انطلت علية رؤية ذويه المتوفيين ومان ان وصل الى المسرح الواقعة حتى قابله المتهم بسلاحه الناري مسددا صوبة ثلاث طلقات نارية اسقطته ارضًا مفارق الحياة.

واوضح انه وما ان صعد المجني عليه الرابع لاستبيان الأمر فباغته المتهم بطلقة من ذات السلاح الناري أودت بحياته واعقب ذلك المتهم بوضع الجثمانين بالوحدة السكنية المتواجدة بالطابق الأول وفي صبية اليوم اللاحق على الواقعة ابتاع المتهم مواد بناء اسمنت. وقام بوضعها على الجثامين لإخفائهم وإخفاء رائحتهم، مشتريا أدوات نظافة لاخفاء رائحتهم.

وأضاف بقيام المتهم بسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بوالدته، وكذا الهواتف المحمولة حددها خاصة المجني عليهم، واتلاف الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه الرابع لإخفاء اثار جريمته، وعزي قصده من ذلك قتل المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار وسرقة منقولات خاصتهم واتلاف الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه الرابع.

كانت قد قررت النيابة العامة احالة طالب بكلية هندسة المتهم بقتل والديه وشقيقه وصديقه في القضية المعروفة إعلاميًاب بـ«مذبحة دار السلام» للمحاكمة امام الجنايات.

كشفت التحقيقات عن وجود خلافات مالية بين المتهم ووالديه بسبب الميراث، حيث استدرجهما لأعلى العقار، وهناك اعتدى عليهما بسلاح أبيض، وأنهى حياتهما، وعندما حضر شقيقه صاحب محل الدواجن، يطالب برؤيتهما، استدرجه لأعلى العقار وقتله، وعندما هاتفه العامل الذي يعمل لديه لتأخره عن الحضور استدرجه وقتله، ثم توجه وأبلغ عن غياب أسرته.

كانت ‏أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على شاب لاتهامه بقتل والده ووالدته والتخلص من شقيقه عندما عاتبه على جريمته، ثم استعانته بصديقه لدفن الجثث الثلاثة، والتخلص منه وقتله خشية فضح أمره؛ وذلك بسبب خلافات مالية بدار السلام.

‏تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا ‏بالعثور على 4 جثث بمكان مهجور، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

بالفحص والتحري، تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة البشعة، وألقي القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.