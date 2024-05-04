يبحث الكثير من الأشخاص عن لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 حيث يترقب الكثيرون من المتقدمين للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية موعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الهجرة العشوائية، بعد ساعات قليلة، وسيكون ذلك متاحا عبر الموقع الرسمي للهجرة الأمريكية.

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت الطريقة الصحيحة للاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا لعام 2024، هذه الطريقة متاحة حصريًا على موقع الوزارة الرسمي على لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 .

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج:

يبدأ المتقدم بالانتقال إلى رابط الصفحة الرسمية لبرنامج قرعة الهجرة العشوائية على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

يظهر على الصفحة الرئيسية بعض التفاصيل حول المواعيد المرتقبة مثل موعد إعلان نتيجة الهجرة ومواعيد استكمال إجراءات القبول.

يقوم المستعلم بالضغط على خيار "التحقق من الحالة".

بعد الانتهاء من الخطوات الموجودة على الشاشة التالية، يجب الضغط على خيار "استمر".

يقوم المتقدم بإدخال بيانات الاستعلام مثل الرقم التأكيدي لطلب التقديم، والاسم الأخير أو اسم العائلة، وتاريخ الميلاد.

بعد إتمام الخطوات وكتابة المعلومات المطلوبة ورمز التحقق المرئي، يجب الضغط على خيار "إرسال".

ستظهر نتيجة المتقدم وحالة القبول الخاصة به في حال ظهور النتيجة.

برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا

برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا لعام 2024، المعروف أيضًا باسم "برنامج تأشيرة التنوع DV"، يعتبر فرصة مثيرة للكثيرين السعي للعمل أو الدراسة في الولايات المتحدة، تجرى القرعة سنويًا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، ويتم اختيار المشاركين بشكل عشوائي من بين الدول التي لديها معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة.

ويحصل الفائزون في القرعة وأفراد عائلاتهم المقربين على فرصة للحصول على بطاقات خضراء تمكنهم من الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة والعمل والدراسة بها بعد خمس سنوات، يمكن للحائزين على البطاقة الخضراء التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية لذلك، ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر موعد نتيجة الهجرة.

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