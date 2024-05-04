نتيجة اللوتري الأمريكي 2024.. إليك التفاصيل

يستعد الشباب المتقدمين ببرنامج اللوتري الأمريكي لميعاد ظهور نتائج اللوتري الأمريكي 2024- 2025، حيث أن تقدم الملايين ببرنامج الهجرة العشوائية، وذلك يكون مع بدء فتح التقديم بشهر نوفمبر الماضي.

وينشر موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل موعد إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي 2024، وخطوات الاستعلام عن النتيجة، وإليكم التفاصيل في السطور على النحو التالي:

شروط الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

وتضمنت ضوابط وآليات لمعرفة النتائج النهائية بالهجرة العشوائية لأمريكا، لتقديم جميع المستندات المطلوبة فضلًا عن شروط أخري وقد جاءت كالتالي:

1 - ويشترط أن لا يقل عمر المتقدم على برنامَج الهجرة العشوائية عن عمر ثمانية عشر عام.

2 - لا يقل المستوي التعليمي للمتقدم عن مرحلة الثانوية العامة.

3 - تقديم الأوراق المطلوبة وتكون مثل (الصورة الشخصية - جواز السفر).

4 - ومن ضمن الشروط ألا يكون المتقدم مطلوبة بالخدمة الوطنية.

5 - اجتياز المقابلة الشخصية بالسِّفَارة الأمريكية.

6 - أن سيكون المتقدم من ضمن الدول المسموح منها السفر لأمريكا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2024

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها من أجل معرفة نتائج القرعة الأمريكية، ونوضحها فيما يلي:

قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية. اضغط من هنا. ثم وافق على جميع الشروط والأحكام. اضغط على زر التحقق من الحالة اطلع بدقة على جميع الإرشادات التي ستظهر ووضع بعين الاعتبار قم بالضغط على كلمة متابعة ثم اكتب كل البيانات المطلوبة في الاستمارة والتي تتمثل في رقم التأكيد الخاص بالتسجيل في القرعة، واسم العائلة، وتاريخ الميلاد كما هو مرفق في طلب الهجرة بالقرعة الأمريكية واخيرا انقر على إرسال للإطلاع على نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا.

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