السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة اللوتري الأمريكي 2024.. إليك التفاصيل

اللوتري
اللوتري

يستعد الشباب المتقدمين ببرنامج اللوتري الأمريكي لميعاد ظهور نتائج اللوتري الأمريكي 2024- 2025، حيث أن تقدم الملايين ببرنامج الهجرة العشوائية، وذلك يكون مع بدء فتح التقديم بشهر نوفمبر الماضي.

وينشر موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل موعد إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي 2024، وخطوات الاستعلام عن النتيجة، وإليكم التفاصيل في السطور على النحو التالي:

txt

بعد قليل.. موعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2024

شروط الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

وتضمنت ضوابط وآليات لمعرفة النتائج النهائية بالهجرة العشوائية لأمريكا، لتقديم جميع المستندات المطلوبة فضلًا عن شروط أخري وقد جاءت كالتالي:

1 - ويشترط أن لا يقل عمر المتقدم على برنامَج الهجرة العشوائية عن عمر ثمانية عشر عام.

2 - لا يقل المستوي التعليمي للمتقدم عن مرحلة الثانوية العامة.

3 - تقديم الأوراق المطلوبة وتكون مثل (الصورة الشخصية - جواز السفر).

4 - ومن ضمن الشروط ألا يكون المتقدم مطلوبة بالخدمة الوطنية.

5 - اجتياز المقابلة الشخصية بالسِّفَارة الأمريكية.

6 - أن سيكون المتقدم من ضمن الدول المسموح منها السفر لأمريكا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2024

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها من أجل معرفة نتائج القرعة الأمريكية، ونوضحها فيما يلي:

  1. قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية. اضغط من هنا.
  2. ثم وافق على جميع الشروط والأحكام.
  3. اضغط على زر التحقق من الحالة
  4. اطلع بدقة على جميع الإرشادات التي ستظهر ووضع بعين الاعتبار
  5. قم بالضغط على كلمة متابعة
  6. ثم اكتب كل البيانات المطلوبة في الاستمارة والتي تتمثل في رقم التأكيد الخاص بالتسجيل في القرعة، واسم العائلة، وتاريخ الميلاد كما هو مرفق في طلب الهجرة بالقرعة الأمريكية
  7. واخيرا انقر على إرسال للإطلاع على نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا.

اقرأ أيضا 

اللوتري الأمريكي إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي شروط الهجره العشوائيه لامريكا نتيجة اللوتري الأمريكي القرعة الأمريكية

مواد متعلقة

إجازات شهر مايو 2024 والإجازات الرسمية المتبقية في مصر

ما وراء ابتسامة النجوم.. رحلة نهى عابدين مع الاكتئاب

كيف تعرف أنك مصاب بالقلق المزمن؟

أسباب تجعلك عرضة للإصابة بأمراض القلب

أخبار فاتتك|"حماس" تُعلن توجه وفدها للقاهرة واتحاد الكرة يكشف حكم مباراة الأهلى والجونة

الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس غدًا السبت 4 مايو 2024

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

نصائح مهمة لكيفية منع البثور في الأذن وطرق العلاج المنزلية

الأكثر قراءة

عاجل| بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال