الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز

الصحة

نصائح مهمة لكيفية منع البثور في الأذن وطرق العلاج المنزلية

مشاكل الأذن
مشاكل الأذن

تعد البثور الموجودة في الأذن من ضمن الأمراض التي تصيب الكثير، وعادة تظهر على شكل نتوءات بيضاء أو صفراء مملوءة، وأحيانًا حمراء، أو الرؤوس السوداء المعروفة أيضًا باسم "الكوميدونات"، شائعة أيضًا في الأذن.

وتشكل البثور الموجودة في الأذن نفس شكل معظم بقع حب الشباب، ويعرف عن حب الشباب بأنه حالة جلدية شائعة تحدث عندما تنسد بصيلات الشعر بخلايا الجلد الميتة، وعندما تصبح المسام مسدودة، تتشكل البكتيريا على الجلد، مما قد يؤدي إلى تفشي البثور، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

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 نصائح لعلاج البثور في الأذن

  • اغسل بشرتك وأذنيك بانتظام، حافظ على الجلد حول البثرة نظيفًا وجافًا لتجنب تهيج البثرة أو تفاقمها ولتعزيز الشفاء.
  • ضع الثلج على المنطقة المحيطة، إذا كنت تعاني من ألم في منطقة البثرة، ضع الثلج لتوفير الراحة وتقليل الالتهاب.
  • قم بزيارة طبيب الأمراض الجلدية أو أخصائي طبي إذا لم تنجح العلاجات المنزلية والعلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية، فيمكن لمقدم الرعاية الصحية مناقشة الخيارات الأخرى، مثل المضاد الحيوي الموضعي أو الفموي، يمكنهم أيضًا إجراء عملية استخراج البثرة.

كيفية منع البثور في الأذن

- يمكن أن يساعد تنفيذ بعض الخطوات البسيطة للعناية بأذنيك في منع تكون البثور، وذلك من خلال التأكد من تنظيف وجهك، وغسل شعرك بشكل متكرر لمنع تراكم خلايا الجلد الميتة والزهم الذي يتسبب في تكوين البكتيريا المسببة لحب الشباب.
  -

جزء آخر من نظافة الأذن هو إزالة شمع الأذن الزائد،  في حين أنه من الجيد تنظيف أذنيك بانتظام، فإن شمع الأذن هو مادة طبيعية مفيدة للأذنين، وتمنع العدوى والأشياء الخارجية من دخول الأذن. ومع ذلك، فإن تراكم شمع الأذن قد يؤدي إلى تهيج الأذن.
 

- إذا كان لديك تراكم شمع الأذن، يمكنك تنظيف أذنيك بأمان باستخدام منشفة ناعمة أو مناديل الوجه لإزالة الشمع، يمكنك أيضًا استخدام زيت الزيتون أو قطرات وبخاخات الأذن المتاحة دون وصفة طبية لتنعيم شمع الأذن المتصلب، مما يسمح له بالخروج من الأذن بسهولة أكبر، تجنب استخدام الأعواد القطنية (مثل أعواد القطن) لتنظيف الأذن، حيث أظهرت الأبحاث أن هذه الطريقة يمكن أن تسبب إصابة الأذن.

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