موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2024.. 7 محظورات للطلاب

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، سؤال تم تداوله بكثرة خلال الساعات الماضية عبر صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2024

تزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل الطلاب بمرحلة الشهادة الثانوية وأولياء الأمور بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، وفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تزامنًا مع اهتمام الكثير من الطلاب والأباء والامهات لمعرفة موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، يرصد موقع “الدستور” في تقريره الخدمي تفاصيل وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024، وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، بداية من يوم الأثنين الموافق 10 من شهر يوينو المقبل، وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 22 من شهر يوليو.

طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

أما عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024، فأشارت وزارة التعليم إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 من خلال التوجه مباشرةً إلى المدرسة التابع لها الطالب، والمطالبة بالحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.

محظورات امتحانات الثانوية العامة 2024

1 - تجنب وضع أي علامات في ورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024.

2 - عدم حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

3 - يجب كتابة بيانات الطالب ورقم نموذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.

4 - عدم كتابة عبارات خارج سياق الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.

5 - يحظر على الطالب ترك بياناته فارغه بورقة الإجابة لأ، ذلك يؤدي إلى رسوبه فى المادة.

6 - في حالة حيازة الهاتف المحمول، يتم تحرير محضر غش وتوقيع عقوبة الحرمان من الامتحان.

7 - تجنب ترك ورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 فارغة دون اختيار الإجابة عن أي من الأسئلة.