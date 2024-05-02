يعد الانتفاخ مرضًا شائعًا، حيث تشير البيانات إلى أن ما يقرب من 18% من الأشخاص حول العالم يعانون من الانتفاخ مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وفقًا لموقع Hindustan times، فإن عملية هضم بعض الأطعمة والعديد من العوامل الأخرى يمكن أن تزيد من احتمالية شعورك بالانتفاخ بعد تناول الطعام، ولمنع الانتفاخ الزائد من الظهور في المستقبل، هناك مجموعة متنوعة من النصائح ستساعدك في الحفاظ على صحة أمعائك على المسار الصحيح.

ما الذي يسبب الانتفاخ بعد الأكل؟

يمكن أن يحدث الانتفاخ بعد تناول الطعام نتيجة لمجموعة متنوعة من الأسباب، وهي النظام الغذائي الذي تتبعه، وعادات نمط الحياة، وأي حساسية غذائية أو عدم تحمل، وأحيانًا حالات صحية معينة.

إليكم بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى الانتفاخ بعد تناول الطعام تشمل:

1 - ابتلاع الهواء أثناء مضغ الطعام.

2 - تناول الكثير من الطعام في جلسة واحدة.

3 - تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف أو بدائل السكر.

4 - عدم تحمل اللاكتوز أو مشاكل أخرى تتعلق بهضم الطعام.

5 - الإصابة بالإمساك.

6 - وجود مرض الجزر المعدي المريئي (أو ارتجاع المريء) أو القولون العصبي.

7 - نمو البكتيريا في المعدة.

8 - تناول بعض الأدوية، مثل بعض الأدوية الموصوفة لمرض السكري.

قد تتضمن الأسباب الأخرى الأكثر خطورة (والأقل شيوعًا) حالة طبية مثل:

1 - ورم في المعدة.

2 - سرطان المبيض.

3 - مرض الاضطرابات الهضمية.

4 - قصور البنكرياس، عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الإنزيم الضروري.

كيفية منع الانتفاخ بعد تناول الطعام

1 - تعديل نظامك الغذائي لاستهلاك الكثير من الماء والمنتجات الطازجة والدهون الصحية.

2 - تجنب الكحول والمشروبات الغازية والسكر الزائد والأطعمة المسببة للغازات والانتفاخ.

3 - الحرص على الحصول على ما يكفي من الألياف.

4 - تناول الوجبات بشكل أبطأ.

5 - الإقلاع عن التدخين.

6 - علاج الإمساك.