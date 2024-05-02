الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كيفية منع الانتفاخ بعد تناول الطعام

الانتفاخ
الانتفاخ

يعد الانتفاخ مرضًا شائعًا، حيث تشير البيانات إلى أن ما يقرب من 18% من الأشخاص حول العالم يعانون من الانتفاخ مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وفقًا لموقع Hindustan times، فإن عملية هضم بعض الأطعمة والعديد من العوامل الأخرى يمكن أن تزيد من احتمالية شعورك بالانتفاخ بعد تناول الطعام، ولمنع الانتفاخ الزائد من الظهور في المستقبل، هناك مجموعة متنوعة من النصائح ستساعدك في الحفاظ على صحة أمعائك على المسار الصحيح.

txt

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

ما الذي يسبب الانتفاخ بعد الأكل؟

يمكن أن يحدث الانتفاخ بعد تناول الطعام نتيجة لمجموعة متنوعة من الأسباب، وهي النظام الغذائي الذي تتبعه، وعادات نمط الحياة، وأي حساسية غذائية أو عدم تحمل، وأحيانًا حالات صحية معينة.

إليكم بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى الانتفاخ بعد تناول الطعام تشمل:

1 - ابتلاع الهواء أثناء مضغ الطعام.
2 - تناول الكثير من الطعام في جلسة واحدة.
3 - تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف أو بدائل السكر.
4 - عدم تحمل اللاكتوز أو مشاكل أخرى تتعلق بهضم الطعام.
5 - الإصابة بالإمساك.
6 - وجود مرض الجزر المعدي المريئي (أو ارتجاع المريء) أو القولون العصبي.
7 - نمو البكتيريا في المعدة.
8 - تناول بعض الأدوية، مثل بعض الأدوية الموصوفة لمرض السكري.

قد تتضمن الأسباب الأخرى الأكثر خطورة (والأقل شيوعًا) حالة طبية مثل:

1 - ورم في المعدة.
2 - سرطان المبيض.
3 - مرض الاضطرابات الهضمية.
4 - قصور البنكرياس، عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الإنزيم الضروري.

كيفية منع الانتفاخ بعد تناول الطعام

1 - تعديل نظامك الغذائي لاستهلاك الكثير من الماء والمنتجات الطازجة والدهون الصحية.
2 - تجنب الكحول والمشروبات الغازية والسكر الزائد والأطعمة المسببة للغازات والانتفاخ.
3 - الحرص على الحصول على ما يكفي من الألياف.
4 - تناول الوجبات بشكل أبطأ.
5 - الإقلاع عن التدخين.
6 - علاج الإمساك.

الانتفاخ كيفية منع الانتفاخ اسباب الانتفاخ اعراض الانتفاخ مرض الانتفاخ

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|الزمالك يواجه البنك الأهلى اليوم.. والاحتلال يُحذّر السلطة الفلسطينية

إتيكيت تعامل الفتاة مع شريكها في فترة الخطوبة

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء؟

حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 مايو في مصر والتوقعات الأسبوعية لدرجات الحرارة

إجازة ينتظرها المصريون.. تعرف على أصل "عيد العمال"

ما لا تعرفه عن برج الثور في الرجال والنساء ؟

أخبار فاتتك|بدء صرف معاشات مايو بالزيادة وشهداء وإصابات فى غارات إسرائيلية على رفح

طريقة تتبيل البانيه وخطوات التحضير في المنزل "زي المحلات"

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

"تحرش بى وضرب أبى فقتلته دون قصد".. اعترافات مثيرة لـ"فتاة المقطم"

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ضبطهما زوج عشيقته فى وضع مخل فنزل من الشباك عاريًا فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبد الرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا