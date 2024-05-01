الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|بدء صرف معاشات مايو بالزيادة وشهداء وإصابات فى غارات إسرائيلية على رفح

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

بدء صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، فى صرف معاشات شهر مايو من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالزيادة الجديدة، التي تصل لـ15%، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية منهم أصحاب المعاشات.

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عاجل.. شهداء وإصابات فى غارات إسرائيلية على رفح ووسط وشمال غزة

استشهد طفلان وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم الشابورة وسط رفح، جنوب قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جرى نقل جثماني الطفلين والإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي في رفح.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-5-2024

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-5-2024 انخفاضًا ملحوظًا، مستمرًا على مدار الأيام الماضية، وهو ما نرصده في أسعار اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

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تشكيلة مباراة الأهلى والإسماعيلى المتوقعة فى الدورى المصرى 2024 وترتيب الفريقين

تصدرت تشكيلة مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز 2024 "دوري نايل" قائمة بحث واهتمام قطاع من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والدول العربية، خاصة مشجعي المارد الأحمر والدراويش.

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ريم أحمد تُعلن وفاة والدتها.. وهذا ما طلبته من الجمهور

أعلنت الممثلة الشابة ريم أحمد عن وفاة والدتها، السيدة فاتن الراعي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونعت ريم أحمد والدتها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة ولا نراكم في مكروه".

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معاشات مايو غارات إسرائيلية رفح إسرائيل أسعار الفراخ مباراة الأهلي والإسماعيلي

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