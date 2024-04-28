الأحد 28 أبريل 2024
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منوعات

طريقة عمل الكريب في المنزل 2024

طريقة عمل الكريب
طريقة عمل الكريب في المنزل 2024

يبحث الكثير عن مقادير عمل الكريب  في المنزل بطريقة بسيطة، حيث أن تهتم معظم الأمهات بتقديم كل ما هو جديد لأبنائها عند تحضير السفرة، ويرصد موقع “الدستور” في تقريره خطوات تحضير الكريب، ونقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير الكريب مع إضافة اللحم أو الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:
 

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أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل الكريب الحادق بحشوة الدجاج في المنزل

المقادير الكاملة الكريب 
 

3 ثمرات من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة
3 ثمرات من البصل الأخضر مقطع إلى شرائح مستديرة
1/4 كيلو من الزيتون الأسود مخلٍ ومقطع دوائر
ثمرة من الخس المقطع شرائح
3 فصوص ثوم مقطع
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة صغيرة من الكمون
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر والزعتر
1/8 جبن شيدر مبشور
2 ملعقة كبيرة من المايونيز

طريقة عمل الكريب في المنزل 2024

الطريقة السهلة لتجهيز عمل الكريب 

-نخلط المكونات " بيض، دقيق، لبن رائب، زيت نباتي، ملح" باستخدام الخلاط الكهربائي.

-نقوم بتصفية الخليط ثم يترك في الثلاجة على الأقل ساعة.

- نحضر مقلاة مسطحة بشكلٍ كامل، ونضيف عليها ملعقة صغيرة من الزبدة السائحة وبعد تسخينها نسكب الخليط لعمل دائرة الخبز الخاص بالكريب.

لتحضير الحشوة:
-نقوم بتقطيع الدجاجة إلى قطعة صغيرة الحجم ثم نتبّلها بالبهارات ونتركها على الأقل ساعتين.

نحضر مقلاة، ونضع بداخلها ملعقة من الزيت النباتي، ونسكب بداخلها الدجاج المتبل، ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تستوي، ومن ثم نضيف إليه جبنة الشيدر، ونتركها على النار لمدة خمس دقائق.

-نحشو الكريب من اليمين وحتى اليسار، من جهة واحدة، مع ترك جهة واحدة منه فارغة، وذلك لتكون عملية الطي أكثر سهولة ثم نضعه في المقلاة ونحمره من كافة الجوانب.

طريقة عمل الكريب في المنزل 2024
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