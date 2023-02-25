السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خطوة بخطوة.. طريقة عمل عجينة الكريب بسهولة 2023

طريقة عمل عجينة
طريقة عمل عجينة الكريب

ربما تكون الكريب هي وجبة الإفطار السريعة والسهلة المفضلة لدينا، يجتمعون معًا بشكل أسرع من الفطائر أو الوافل ، وعلى عكس هاتين الوجبتين الأخريين من وجبات الإفطار.

طريقة عمل عجينة الكريب

ويعتبر سر إتقان الكريب أن  تدع الخليط يرتاح لمدة 20 دقيقة على الأقل في درجة حرارة الغرفة (ساعة أو أكثر في الثلاجة أفضل!)،  يسمح ذلك للدقيق بامتصاص السائل ويمنح الغلوتين فرصة للاسترخاء حتى يصبح الكريب طريًا بدلاً من المضغ.

ما هو الكريب؟

 يعتبر الكريب وجبة فرنسية أساسية. الكريب عبارة عن أوراق ناعمة ، مسطحة ، مستديرة من الخليط المقلي ولها طعم مماثل للفطائر ، على الرغم من أنها بيض قليلاً، غالبًا ما يُطلق على الكريب اسم الفطائر الرقيقة بسبب تشابه شكلها ولونها ونكهتها.

كيف أتأكد من خلو خليط الكريب الخاص بي من أي تكتلات؟

نظرًا لأن عجينة الكريب رقيقة جدًا ، فأنت تريد التأكد من أنها خالية من التكتلات،  نجد أنه في معظم الأوقات ، فإن خفق المبلل في المكونات الجافة يدويًا يعمل بشكل جيد ، ولكن إذا وجدت أن لديك كتلًا  فيمكنك دائمًا خفقها في الخلاط أو معالج الطعام. 

وقت التحضير :

15 دقيقة

الوقت الإجمالي :

35 دقيقة

مكونات عمل عجينة الكريب

كمية من  الطحين “الدقيق” لجميع الاستخدامات

1 ملعقة كبيرة. 

سكر 

1/4 ملعقة صغيرة. 

الملح 

2 بيض كبير

كوب ونصف حليب صافي

1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

سكر بودرة وفواكه طازجة للتقديم

الخطوة  1

في وعاء كبير، اخفقي الدقيق والسكر والملح حتى تمتزج المكونات. اصنع حفرة في وسط المكونات الجافة. 

اكسر البيض جيدًا. 

صب الحليب تدريجيًا مع الخفق من المنتصف لدمج المكونات الجافة.

 دعها تقف في درجة حرارة الغرفة حتى تصبح فقاعات قليلاً في الأعلى ، من 15 إلى 20 دقيقة.

الخطوة  الثانية

في مقلاة صغيرة على نار متوسطة ، تذوب الزبدة. ضعي حوالي 1/4 كوب من الخليط في المقلاة ، ثم قم بتدوير المقلاة لتغطي قاعها بطبقة رقيقة ومتساوية. 

الخطوة  3

يُطهى حتى ينضج تمامًا ، حوالي دقيقتين ، ثم اقلبه واستمر في الطهي حتى يصبح الجانب الثاني بنيًا ذهبيًا ، حوالي دقيقة أخرى. كرر مع الخليط المتبقي. 

الخطوة  4

غبًر الكريب بالسكر البودرة. تقدم مع الفاكهة بجانبها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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